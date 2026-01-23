Убийство в «Сити Молле»: новости 23 января, нападение охранников, побег

Один из охранников магазина в петербургском торговом центре «Сити Молл», подозреваемый в убийстве 24-летнего посетителя, скрылся за границей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Что произошло в «Сити Молле», за что напали на парня, кого задержали?

Что известно об убийстве в «Сити Молле», новости 23 января

В пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщили, что вечером 21 января между 24-летним посетителем и охраной магазина в ТЦ «Сити Молл» на Коломяжском проспекте произошел конфликт: молодого человека по имени Дмитрий заподозрили в краже продуктов. Начавшаяся словесная перепалка переросла в драку. Как писала «Фонтанка», в ходе разбирательства парень распылил в сторону сотрудников аэрозольное устройство.

По словам очевидцев, один из участвовавших в драке охранников просидел на Дмитрии около 10 минут, несмотря на его крики о помощи. Посетители ТЦ, судя по опубликованным видео, молча проходили мимо. Отпустили его только в момент, когда на место прибыла группа быстрого реагирования. Однако молодой человек уже не дышал. Его безуспешно пытались привести в чувство и госпитализировали в состоянии клинической смерти. Спасти Дмитрия не удалось. Предварительно, погибший — житель Астраханской области.

«Следствием получены результаты судебно-медицинского исследования, которым установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии. В связи с этим действия подозреваемых квалифицированы как убийство, совершенное группой лиц», — рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место полицейские задержали трех человек: сотрудников охранной организации в возрасте 64 и 19 лет и 18-летнего работника клининга. Еще один подозреваемый, 32-летний сотрудник охраны, скрылся с места. 23 января стало известно, что он сбежал за границу.

«Один соучастник скрылся на территории иностранного государства и объявлен в розыск», — говорится в сообщении пресс-службы Следкома.

Как уточнили в правоохранительных органах, фигуранту удалось улететь в Узбекистан сразу после происшествия 21 января. Как писал NEWS.ru, в день происшествия полицией были установлены личные данные подозреваемого, их внесли в отслеживающий сервис. Сбой произошел из-за задержки передачи данных от авиакомпании в Минтранс России, а от Минтранса — в главк МВД. В этот промежуток фигуранту удалось вылететь из страны.

32-летний иностранец сел в самолет около часа дня. В это время из Пулково вылетали два рейса — в Самарканд и Ташкент. Предварительно, именно этот человек прижимал погибшего к полу.

Что известно об уголовном деле по убийству в «Сити Молле»

Изначально было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет. Было проведено несколько следственных действий, изъято видео происшествия, допрошены охранники. Прокуратура Приморского района города сообщила о проверке исполнения федерального законодательства в деятельности частного охранного предприятия при оказании услуг в торговом комплексе.

Позднее следствие переквалифицировало дело на убийство группой лиц, так как потерпевший умер от удушения (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК; наказание — как правило, до 20 лет лишения свободы; возможно пожизненное заключение). Процессуально задержаны двое подозреваемых, в ближайшее время им предъявят обвинение и направят ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Когда дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, это вызвало возмущение в Сети.

«Человека душили прилюдно вчетвером. Минут 10. Задушили. Причинение смерти по неосторожности, говорят нам. А мы слышим: русские жизни не имеют значения», — написал в Telegram-канале член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков.

«Кого обычно судят по этой статье (109 УК. — NEWS.ru)? Например, безграмотных врачей, у которых помирают пациенты. Врач не хотел пациента убить, но в результате его безграмотной помощи пациент помер. Это как раз классическое „причинение смерти по неосторожности“. Как же квалифицировать историю, когда толпа народа избивает и душит жертву на протяжении достаточно долгого времени? На что у них тут умысел? Это в чистом виде убийство, совершенное группой лиц. Наказание от восьми до 20 лет лишения свободы», — писал канал «Под лед» до переквалификации дела.

