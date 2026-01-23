Объявлены номинанты на премию «Оскар-2026»: кто вошел, есть ли Россия

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию «Оскар» 2026 года. Кто в него вошел, претендует ли на «Оскар» российский фильм?

Кого номинировали на «Оскар» в 2026 году

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе, ведущим второй раз станет комик и шоумен Конан О' Брайен (он также снялся в драме «Я бы тебя пнула, если бы могла», которая тоже получила номинацию).

На награду в главной категории — «Лучший фильм» — будут претендовать: черная комедия Йоргоса Лантимоса «Бугония», спортивная драма с Брэдом Питтом «F1», готическая фантастика «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, драма «Гамнет», рассказывающая о непростых отношениях Уильяма Шекспира и его жены, актерский бенефис Тимоти Шаламе «Марти Великолепный», триллер Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», «Секретный агент» совместного производства Бразилии и европейских стран со звездой «Нарко» Вагнером Моурой в главной роли, драма Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», вампирский хоррор «Грешники», а также экранизация повести «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном.

Фаворитом в номинации «Лучшая мужская роль» эксперты считают Тимоти Шаламе, перевоплотившегося в игрока в настольный теннис в «Марти Великолепном». С ним за награду поборются Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук (роль поэта-песенника Лоренца Харта в «Голубой луне»), сыгравший сразу двух персонажей в «Грешниках» Майкл Б. Джордан и Вагнер Моура.

Тимоти Шаламе в фильме «Марти Великолепный» Фото: CAP/PLF/Global Look Press

В шорт-листе мужского второго плана оказались Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»), Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Делрой Линдо («Грешники»), Шон Пенн («Битва за битвой») и Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»).

В категорию «Лучшая женская роль» Академия включила в этом году Джесси Бакли («Гамнет»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Эмму Стоун, двукратную лауреатку премии, — за «Бугонию». Номинация второго женского плана: Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»), Инга Ибсдоттер Лилеас (тоже «Сентиментальная ценность»), Эми Мэдиган («Орудия»), Вунми Мосаку («Грешники»), а также Тияна Тейлор («Битва за битвой»).

За режиссерский приз спор пойдет между создательницей «Гамнета» Хлоей Чжао, постановщиком «Марти Великолепного» Джошем Сэфди, Полом Томасом Андерсоном («Битва за битвой»), Йоакимом Триером («Сентиментальная ценность») и Райаном Куглером («Грешники»). А среди сценаристов за «Оскар» поборются авторы «Грешников», «Марти Великолепного», «Сентиментальной ценности», «Голубой луны», ирано-французской драмы «Простая случайность» (все это «Оригинальный сценарий») и «Бугонии», «Франкенштейна», «Гамнета», «Битвы за битвой», а также «Снов поездов» («Адаптированный сценарий»).

Больше всего номинаций в этот раз получил хоррор «Грешники» — он оказался в 16 категориях. Это абсолютный рекорд в истории церемонии. Прежние рекорды принадлежали «Титанику» и «Ла-Ла Ленду» (14 номинаций). Следом идет «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 номинаций).

С этого года Академия также вручает награду в новой номинационной категории — «Лучший кастинг». В список претендентов попали фильмы «Гамнет» и «Секретный агент».

Кадр из фильма «Гамнет» Фото: Focus Features/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какой российский фильм номинирован на «Оскар» в 2026 году

Номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» получил российско-кипрский мультфильм «Три сестры». Автором картины стал российский режиссер Константин Бронзит. Продюсером выступил Сергей Сельянов.

Мультфильм рассказывает о трех пожилых сестрах, каждая из которых живет в своем доме на маленьком острове с маяком. Их спокойное существование заканчивается, когда они решают сдать один из домов в аренду моряку.

«Когда вчера в прямом эфире объявили название нашего фильма „Три сестры“ последним номером, мои эмоции, конечно, зашкаливали. Этот фильм очень выстраданный, я делал его примерно семь лет. Такой долгострой, и я вообще долго делаю кино. Судьба фильма на фестивалях была непростой. Так что, конечно, вчера было чему порадоваться», — отреагировал на номинацию Бронзит.

В 2004 году Бронзит поставил полнометражный анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». Он также озвучил главного антагониста — Тугарина Змея. В 2005 году Бронзит занял пост режиссера мультфильма «Кот и лиса», который входит в цикл «Гора самоцветов». Через два года, в 2007-м, он создал свой первый мультфильм, номинированный на премию «Оскар», — «Уборная история — любовная история».

Помимо «Трех сестер», на премию в 2026 году также претендуют анимационные ленты «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девушка, которая плакала жемчугом» и «Пенсионный план».

