23 января 2026 в 13:27

Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»

Режиссер Бронзит: мультфильм «Три сестры» может получить «Оскар»

Константин Бронзит Константин Бронзит Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Мультфильм «Три сестры» может получить «Оскар», заявил НСН режиссер и мультипликатор, создавший картину, Константин Бронзит. Мультфильм вошел в номинацию на премию «Лучший короткометражный мультфильм».

Когда вчера в прямом эфире объявили название нашего фильма «Три сестры» последним номером, мои эмоции, конечно, зашкаливали. Этот фильм очень выстраданный, я делал его примерно семь лет. Такой долгострой, и я вообще долго делаю кино. Судьба фильма на фестивалях была непростой. Так что, конечно, вчера было чему порадоваться, — рассказал Бронзит.

Режиссер подчеркнул, что сейчас шансы на победу составляют один к пяти. По его словам, он посмотрел картины всех номинантов.

Ранее сообщалось, что фильм «Чуура» якутского режиссера Евгении Арбугаевой вошел в программу 76-го Берлинского кинофестиваля. Картина поборется за награды в рамках короткометражного конкурса.

