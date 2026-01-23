Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара» Режиссер Бронзит: мультфильм «Три сестры» может получить «Оскар»

Мультфильм «Три сестры» может получить «Оскар», заявил НСН режиссер и мультипликатор, создавший картину, Константин Бронзит. Мультфильм вошел в номинацию на премию «Лучший короткометражный мультфильм».

Когда вчера в прямом эфире объявили название нашего фильма «Три сестры» последним номером, мои эмоции, конечно, зашкаливали. Этот фильм очень выстраданный, я делал его примерно семь лет. Такой долгострой, и я вообще долго делаю кино. Судьба фильма на фестивалях была непростой. Так что, конечно, вчера было чему порадоваться, — рассказал Бронзит.

Режиссер подчеркнул, что сейчас шансы на победу составляют один к пяти. По его словам, он посмотрел картины всех номинантов.

