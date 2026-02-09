Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 16:58

Бронзит заявил о качественном скачке российской анимации

Бронзит: российская анимация уже дышит в спину Голливуду

Константин Бронзит Константин Бронзит Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Российская анимация совершила качественный скачок и может конкурировать с западными произведениями, заявил в интервью ТАСС режиссер-аниматор Константин Бронзит, чей фильм «Три сестры» недавно удостоился номинации на премию «Оскар». Аниматор признался, что еще десятилетие назад оценивал перспективы отрасли скептически.

Лет 10 назад по отношению ко всей нашей анимации я был настроен довольно пессимистично. Мы все время были в обозе. Но за последние годы ситуация изменилась. Удивительно, что мы медленно шли, но быстро догнали. По некоторым профессиональным позициям мы дышим в спину Голливуду, — добавил Бронзит.

Единственным слабым местом индустрии Бронзит по-прежнему считает сценарную работу. По его словам, пока российские проекты сдают позиции в плане драматургии, однако успех в технической части дает надежду на скорое исправление этой ситуации. Режиссер выразил уверенность, что при должном внимании к текстам и историям отечественная анимация сможет полностью ликвидировать отставание от западных коллег и по этому направлению.

Важнейшим фактором успеха Бронзит назвал системную государственную поддержку, которая охватывает как крупные коммерческие хиты, так и авторские дебюты. Он отметил, что без участия государства такие результаты были бы невозможны, и подчеркнул, что текущим условиям финансирования в России может позавидовать любая страна мира.

Ранее член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов выступил с инициативой развивать в России тематические парки развлечений, основанные на образах советских и российских мультипликационных и киногероев. В числе таких, Чебурашка и крокодил Гена.

режиссеры
анимация
Оскар
Голливуд
