День анимации в России: от «Прекрасной Люканиды» до наших дней

Анимация давно перестала быть исключительно детским развлечением. Это целый мир, в котором оживают истории, наполняются красками мечты, а зрители любого возраста находят что-то свое — трогательное, веселое или философское. День российской анимации в 2025 году причастные к празднику уже отмечали 8 апреля. Однако истинные профессионалы отмечают еще один праздник — Международный день анимации, официальная дата которого — 28 октября. Этот праздник специалистов российской анимации напоминает, насколько богата и самобытна отечественная мультипликационная школа, подарившая миру сотни любимых героев и историй.

Как появился первый русский мультфильм

Международный же день анимации отмечают 28 октября в честь первого публичного показа анимационного фильма, который состоялся в Париже в 1892 году. Тогда художник и изобретатель Эмиль Рейно продемонстрировал зрителям «оптический театр» — аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Это событие считается рождением прообраза современных мультфильмов, и дата 28 октября считается началом эпохи анимационного кино. Праздник Международный день анимации был учрежден в 2002 году по инициативе Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) и связан с 110-летием со дня первой демонстрации анимации.

История отечественной анимации началась в далеком 1912 году. Именно тогда состоялась премьера первого русского мультфильма — «Прекрасная Люканида, или Война усачей и рогачей». Его автором стал талантливый энтомолог и режиссер Владислав Старевич. Фильм рассказывал о любви и противостоянии в мире насекомых, а в качестве «актеров» использовались настоящие жуки, искусно оживленные методом покадровой съемки.

Для зрителей начала XX века это было настоящее чудо: на экране двигались, сражались и переживали страсти крошечные создания, будто одушевленные невидимой рукой. Так зародился новый вид искусства — анимация.

Именно эта дата, 8 апреля 1912 года, впоследствии и стала основой для празднования Дня российской анимации.

С тех пор российская мультипликация прошла долгий путь. От простых кукольных экспериментов Владислава Старевича до сложных графических технологий XXI века — эволюция русской анимации всегда сопровождалась стремлением к смыслу, эмоциональной глубине и искренности.

Интересно, что День российской анимации как официальный праздник был учрежден лишь в 2012 году, к столетию выхода «Прекрасной Люканиды». Это стало признанием огромного вклада отечественных мастеров в мировую культуру.

Работы советских и российских мультипликаторов давно признаны на всемирном уровне, а потому, празднуя Международный день анимации 28 октября, нельзя не вспомнить признанные шедевры отечественной мультипликации.

Художник-мультипликатор Юрий Норштейн на съемке фильма-сказки «Поди туда, не знаю куда» Фото: РИА Новости

Золотой фонд: шедевры «Союзмультфильма»

А говорить о развитии отечественной анимации невозможно, не вспомнив легендарную студию «Союзмультфильм». Именно здесь в послевоенные годы создавались мультфильмы, ставшие классикой и частью культурного кода страны.

«Ежик в тумане», «Крокодил Гена», «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Бременские музыканты», «Трое из Простоквашино» — эти названия знакомы каждому с детства. Мультфильмы «Союзмультфильма» отличались не только высоким художественным уровнем, но и особым нравственным посылом. Они учили дружбе, доброте, честности, помогали детям осознать важные жизненные ценности.

Творцы «Союзмультфильма» были настоящими новаторами. Так, режиссер Юрий Норштейн экспериментировал с многослойной техникой, создавая удивительное пространство и свет. Федор Хитрук впервые ввел в отечественную анимацию психологизм и иронию. Александр Татарский раздвинул границы восприятия, добавив к мультфильму авторскую игру и постмодернистскую выразительность.

Советская школа мультипликации стала символом целой эпохи. Ее фильмы до сих пор демонстрируются по телевидению, а их герои живут в народной памяти, причем телезрителей не только России, но и всех стран бывшего Союза. И именно поэтому Международный день анимации -- 2025 — не просто дата в календаре, а повод вспомнить творцов, чье искусство воспитало не одно поколение зрителей.

Кадр из мультипликационного фильма «Винни-Пух и день забот» Фото: РИА Новости

Современная российская анимация: что смотреть

Особое место среди современных анимационных проектов занимают сериалы для детей. «Маша и Медведь», «Фиксики», «Барбоскины», «Смешарики» — эти мультфильмы тоже завоевали любовь не только в России, но и за ее пределами. Они переведены на десятки языков, транслируются по всему миру и при этом сохраняют характерный национальный колорит, доброту и юмор.

Но современная анимация не ограничивается детскими проектами. В последние годы все чаще появляются авторские короткометражки, которые можно назвать подлинными произведениями искусства. Среди них — «Моя любовь» Александра Петрова, выполненная масляными красками по стеклу; «Мы не можем жить без космоса» Константина Бронзита, номинированный на премию «Оскар»; «Мой личный лось» Леонида Шмелькова, получивший награды на Берлинском кинофестивале. Эти работы продолжают лучшие традиции отечественной мультипликации — тонкое сочетание философии, эмоций и визуальной поэзии.

Отдельного упоминания заслуживает цикл «Гора самоцветов» — настоящий фольклорный калейдоскоп, собравший сказки народов России. Каждая серия выполнена в уникальной технике и стилистике, что делает проект ярким примером культурного многообразия нашей страны.

Мультсериал по сказкам народов России «Гора самоцветов» Фото: Студия «Пилот»/ТАСС

Как отмечают праздник

В день торжества во многих городах России проходят бесплатные показы любимых мультфильмов, творческие встречи с художниками и режиссерами, мастер-классы и выставки. В музеях и домах культуры нередко устраиваются ретроспективы классических лент и премьерные показы новых проектов. Для детей проводятся интерактивные занятия, где можно попробовать себя в роли мультипликатора, оживить рисунок или создать пластилинового героя.

В профессиональном сообществе этот день — повод подвести итоги, вручить премии и отметить лучшие работы года. Но и для обычных зрителей Международный день анимации -- 2025 — прекрасная возможность провести вечер с семьей, устроив домашний марафон добрых и умных мультфильмов. Ведь в каждом из них — частичка нашей культуры и души.