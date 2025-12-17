Путин появился в одной из серий «Простоквашино»

В одной из серии мультфильма «Простоквашино» появился президент России Владимир Путин, сообщает РБК. Ранее на полях Петербургского международного экономического форума председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтверждала, что студия планирует нарисовать российского лидера.

На опубликованном кадре глава государства изображен в окружении Дяди Федора, кота Матроскина, Шарика, почтальона Печкина и других мультипликационных персонажей. Все герои позируют на фоне новогодней елки.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «Союзмультфильму» не требуется запрашивать разрешение у Кремля, чтобы включить Путина в число персонажей продолжения мультсериала «Простоквашино». По его словам, глава государства — это неотъемлемая часть жизни страны, в том числе и детей.

До этого стало известно, что в Новый год и новогодние праздники российские кинотеатры не будут показывать фильм «Аватар 3». Сообщается, что крупные киносети возобновят неофициальные показы голливудских фильмов 15 января. Вместо зарубежных зрители смогут увидеть «Буратино» и «Простоквашино».