25 декабря 2025 в 12:46

«Трогательная душа»: Охлобыстин о своей роли Печкина в новом фильме

Актер Охлобыстин: Печкин обладает трогательной душой ребенка

Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
У почтальона Печкина в новой экранизации «Простоквашино» — «трогательная душа ребенка», рассказал «Вечерней Москве» исполнитель роли Иван Охлобыстин. Он отметил, что персонаж получился «болезненно добропорядочным».

Печкин хороший. У него есть набор умилительных защитных реакций, которыми он пытается представить себя хмурым, суровым, педантичным. Но на самом деле у него трогательная душа ребенка, которую он боится раскрыть, хочет сберечь. Иначе бы он в сказке и не оказался, — рассказал Охлобыстин.

Актер отметил, что поддерживает использование новых технологий в производстве ремейков. По его мнению, это помогает знакомить новое поколение с классическими произведениями, сохраняя интерес к картинам.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина в мультсериале «Простоквашино» озвучил его двойник из шоу Comedy Club — Дмитрий Грачев. По словам артиста, Путин появится в серии в качестве полноценного персонажа.

