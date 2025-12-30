Андреасян объяснил, почему выбрал «Сказку о царе Салтане» для экранизации Андреасян: «Сказка о царе Салтане» привлекла сюжетом о семейных отношениях

«Сказка о царе Салтане» — самая глубокая из всех сказок Пушкина, заявил NEWS.ru режиссер Сарик Андреасян на открытии нового выставочного зала выставки «Жили-были. Царство русской сказки» в Центре современного искусства «Винзавод». Таким образом он объяснил свой выбор произведения для экранизации. Он добавил, что сказка посвящена важной теме — детско-родительским отношениям и поиску счастья.

Мы не обсуждали между собой всю палитру сказок [Пушкина] и не делали из этого выбор. В нашей креативной компании продюсеров и сценаристов мы все единогласно решили, что «Сказка о царе Салтане» — одна из самых известных и всем нам близких сказок. Решили не сговариваясь, — сказал Андреасян.

Режиссер отметил, что сказка отличается «киногеничностью», в ней много ярких образов — белка с изумрудами, Царевна Лебедь — и многое другое. Он добавил, что в сказке скрыт глубокий и очень взрослый смысл, по его словам, это «Война и мир» в мире сказок.

Для меня это история семьи, история о том, что даже если все твои желания исполнились — Лебедь исполнила все желания Гвидона, — то тебе все равно не хватает отца. О том, что счастье не в материальных вещах: даже если у тебя есть дворец, белка с изумрудами, охрана в виде богатырей — каждому человеку нужны отец и мать, — сказал Андреасян.

Фильм «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна выйдет в прокат 12 февраля, пока же зрители могут посмотреть на выставке подлинные предметы из будущего фильма: сказочные костюмы Царя и Царицы, Гвидона, Бабарихи, Черномора и Царевны Лебеди, а также знаковые предметы декораций фильма — трон Гвидона и домик белочки.

Режиссер Андреасян на YouTube-канале «Подкаст Лазерсон» заявил, что за свою жизнь посмотрел около 8 тыс. фильмов. По его словам, в месяц ему удается посмотреть порядка 20 картин.