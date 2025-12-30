Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:00

Андреасян объяснил, почему выбрал «Сказку о царе Салтане» для экранизации

Андреасян: «Сказка о царе Салтане» привлекла сюжетом о семейных отношениях

Сарик Андреасян Сарик Андреасян Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Сказка о царе Салтане» — самая глубокая из всех сказок Пушкина, заявил NEWS.ru режиссер Сарик Андреасян на открытии нового выставочного зала выставки «Жили-были. Царство русской сказки» в Центре современного искусства «Винзавод». Таким образом он объяснил свой выбор произведения для экранизации. Он добавил, что сказка посвящена важной теме — детско-родительским отношениям и поиску счастья.

Мы не обсуждали между собой всю палитру сказок [Пушкина] и не делали из этого выбор. В нашей креативной компании продюсеров и сценаристов мы все единогласно решили, что «Сказка о царе Салтане» — одна из самых известных и всем нам близких сказок. Решили не сговариваясь, — сказал Андреасян.

Режиссер отметил, что сказка отличается «киногеничностью», в ней много ярких образов — белка с изумрудами, Царевна Лебедь — и многое другое. Он добавил, что в сказке скрыт глубокий и очень взрослый смысл, по его словам, это «Война и мир» в мире сказок.

Для меня это история семьи, история о том, что даже если все твои желания исполнились — Лебедь исполнила все желания Гвидона, — то тебе все равно не хватает отца. О том, что счастье не в материальных вещах: даже если у тебя есть дворец, белка с изумрудами, охрана в виде богатырей — каждому человеку нужны отец и мать, — сказал Андреасян.

Фильм «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна выйдет в прокат 12 февраля, пока же зрители могут посмотреть на выставке подлинные предметы из будущего фильма: сказочные костюмы Царя и Царицы, Гвидона, Бабарихи, Черномора и Царевны Лебеди, а также знаковые предметы декораций фильма — трон Гвидона и домик белочки.

Режиссер Андреасян на YouTube-канале «Подкаст Лазерсон» заявил, что за свою жизнь посмотрел около 8 тыс. фильмов. По его словам, в месяц ему удается посмотреть порядка 20 картин.

Сарик Андреасян
сказки
Пушкин
экранизации
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Размещение «Орешника» в Белоруссии назвали эффективным шагом
Дочка Борисовой показала кадры после перенесенной пластической операции
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.