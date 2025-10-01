Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 17:18

Андреасян удивил количеством просмотренных фильмов

Андреасян сообщил о восьми тысячах просмотренных фильмов

Сарик Андреасян Сарик Андреасян Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Сарик Андреасян на YouTube-канале «Подкаст Лазерсон» заявил, что за свою жизнь посмотрел около восьми тысяч фильмов. По его словам, в месяц ему удается посмотреть порядка 20 картин.

Я очень насмотренный. Мы как-то с моим редактором лет 10 назад поспорили, кто сколько посмотрел фильмов. Он меня обошел, так как на киноведа учился. Он посмотрел 10 тысяч фильмов, а я — восемь тысяч,рассказал режиссер.

Андреасян добавил, что просмотр фильмов — это самый лучший вид отдыха. Он также отметил, что компанию ему составляет супруга Елизавета Моряк, которая тоже неравнодушна к кинематографу.

Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян начала работу над экранизацией книги «Вовка в Тридевятом царстве». Права на проект были выкуплены у дочери Вадима Коростылева, автора одноименного мультфильма. Сейчас пишется сценарий, автором которого является Андрей Гаврилов. Съемки запланированы на 2026 год, а выход в прокат — на 2027-й.

До этого Моряк заявила, что ее муж предпочитает снимать без большого количества дублей. Также актриса рассказала, что Андреасян не против принять участие в ее видео для соцсетей.

Сарик Андреасян
кино
актеры
режиссеры
