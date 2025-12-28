Авербух раскрыл причину отсутствия Валиевой в своем шоу Авербух заявил, что Валиева готовится к возвращению в большой спорт

Фигуристка Камила Валиева не принимает участие в шоу «Аллилуйя любви», потому что бережет силы для возвращения в большой спорт, заявил серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Он подчеркнул, что отсутствие побед на начальных этапах не будет чем-то катастрофическим, передает ТАСС.

Сейчас Камила все-таки старается на шоу экономить, беречь силы, потому что она хочет вернуться в спорт. И мы всесторонне ее в этом поддерживаем. Я всегда рад ее выступлениям, она очень талантливый человек, — сказал Авербух.

Ранее официально завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой. Ее отстранение от соревнований истекло 25 декабря. Спортсменка уже приступила к активным тренировкам для возобновления карьеры. В настоящее время она занимается в группе под руководством тренера Татьяны Навки.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что у антидопингового агентства нет замечаний к тому, как Валиева отбывала дисквалификацию. По ее словам, на протяжении всего срока фигуристка находилась в контакте с агентством и корректно выполняла все предъявленные требования.