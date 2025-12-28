Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 18:54

Пушков раскрыл планы Трампа на встречу с Зеленским

Пушков: Трамп ведет свою игру по вопросу урегулирования кризиса на Украине

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент США Дональд Трамп продолжает вести собственную игру в вопросе урегулирования на Украине, не придавая существенного значения мнению европейских союзников, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его мнению, на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским политик будет исходить именно из этого принципа.

Трамп будет смотреть, что у того есть, и соотносить со своими планами. Тот факт, что Зеленский согласовал все свои пункты с европейцами, имеет для Трампа несущественное значение. Трамп продолжает играть в собственную игру, — написал Пушков.

По мнению сенатора, такой подход Трампа демонстрирует, кто, по убеждению американского лидера, реально определяет судьбу урегулирования, а вместе с ним — и судьбу самого Зеленского.

Ранее Пушков заявил, что Трамп в обозримом будущем не собирается давать украинскому кризису развиваться без своего участия. Так он прокомментировал заявление американского лидера о том, что любое предложение Зеленского по урегулированию не имеет значения без его одобрения.

Алексей Пушков
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
СВО
