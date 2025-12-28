Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми В Запорожской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с людьми

Два мирных жителя были ранены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на микроавтобус в прифронтовой Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на местную администрацию. Пострадавшие были доставлены в больницу. Также ВСУ атаковали территорию электросетей, где обошлось без жертв и повреждений.

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали в Каменке-Днепровской микроавтобус. В результате ранения получили два мирных жителя, оба были доставлены в местную центральную районную больницу, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе дорожную технику, которая убирала снег в селе Шилинки Суземского района. По его словам, в результате был поврежден автогрейдер, однако водитель не получил травм. На месте происшествия в данный момент начали работу оперативные службы.

Кроме того, в администрации Запорожской области заявили, что по территории региона за сутки было нанесено пять ударов силами ВСУ. Глава области Евгений Балицкий уточнил, что один из беспилотников был направлен на Центральную районную больницу в Каменке-Днепровской, но упал, не взорвавшись.