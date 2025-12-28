Вооруженные силы Украины совершили атаку дроном-камикадзе на дорожную технику, расчищавшую снег в селе Шилинки Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его данным, в результате нападения был поврежден автогрейдер, но водитель не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.

Украинские нацисты атаковали дроном-камикадзе в селе Шилинки Суземского района дорожную технику во время расчистки дорог от снега. К счастью, водитель не пострадал, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за последние сутки регион подвергся пяти атакам со стороны ВСУ. По его данным, одна из них была направлена на центральную районную больницу в Каменке-Днепровской, где беспилотник упал без детонации, пострадавших нет.

Кроме того, военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что Украина может готовить масштабные атаки на территорию России в период новогодних праздников. По его мнению, российским военным следует усилить охрану ключевых стратегических объектов в ближайшее время.