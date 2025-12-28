Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 16:14

ВСУ пять раз за 24 часа атаковали один регион России

Балицкий сообщил о пяти атаках ВСУ на Запорожье за сутки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Запорожская область за сутки подверглась пяти атакам со стороны Вооруженных сил Украины, включая попытку удара по центральной районной больнице в городе Каменке-Днепровской, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших, а беспилотник, нацеленный на медучреждение, упал, не взорвавшись.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять фактов целенаправленной атаки противника по Каменско-Днепровскому муниципальному округу. Хаотичная атака была на село Великая Знаменка, в результате поврежден надземный газопровод. Также была попытка атаки территории центральной районной больницы в городе Каменке-Днепровской, пострадавших нет, БПЛА упал без детонации, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 28 декабря на севере региона были подавлены и уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ. По его информации, атаке подверглись Кашарский, Чертковский, Шолоховский и Боковский районы. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников. По его словам, в результате ударов один человек погиб, а еще трое гражданских лиц получили ранения.

