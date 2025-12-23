Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 22:05

Атаки ВСУ на Белгородскую область привели к жертвам и разрушениям

Гладков: в Белгородской области от ударов ВСУ один человек погиб и трое ранены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Белгородской области зафиксированы новые атаки ВСУ с применением беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате этих ударов один человек погиб, еще трое получили ранения.

В результате очередных <…> ударов со стороны ВСУ один человек погиб, трое получили ранения, — сказано в публикации.

Пострадали жители разных населенных пунктов, включая село Новая Таволжанка и город Грайворон, отметил Гладков. Атакам также подверглись автомобили, частные дома и коммерческие объекты в нескольких округах, добавил он.

Ранее в Химках двое подростков получили травмы при детонации неустановленного предмета. Один из них скончался на месте. Выяснилось, что погибший в результате взрыва подросток шел домой после встречи диггеров. Он положил в портфель активированную бомбу, которую ранее не успел взорвать.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами в ночь на 23 декабря. По данным ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край. В министерстве отметили, что над Ростовской областью и Ставропольским краем сбили 14 и 7 беспилотников соответственно.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
БПЛА
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские и канадские военные планируют следить за полетом Санта-Клауса
Дом пострадал при атаке ВСУ на Рыльск
На сколько вырастет ваша пенсия в 2026 году: считаем по новой формуле
Турецкие спасатели обнаружили место падения самолета с ливийским генералом
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max
Рыбак провалился под лед на озере в Нижнем Новгороде
Частный самолет с начальником Генштаба армии Ливии разбился под Анкарой
Атаки ВСУ на Белгородскую область привели к жертвам и разрушениям
Мясников раскрыл способ отказаться от котлет перед сном
Льготы для многодетных в 2026 году: какие положены, как оформить
В США женщина травила наркотиками любовников и обкрадывала их
Москвичам рассказали об ограничениях на дорогах 24 декабря
«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
Трамп пригрозил тем, кто c ним не согласен
Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду
Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов
В США обнародовали 16-летнее пророчество Путина об Украине
Россиянам назвали минимальный бюджет для отдыха в Таиланде на две недели
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.