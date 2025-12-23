Атаки ВСУ на Белгородскую область привели к жертвам и разрушениям

Атаки ВСУ на Белгородскую область привели к жертвам и разрушениям Гладков: в Белгородской области от ударов ВСУ один человек погиб и трое ранены

В Белгородской области зафиксированы новые атаки ВСУ с применением беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате этих ударов один человек погиб, еще трое получили ранения.

В результате очередных <…> ударов со стороны ВСУ один человек погиб, трое получили ранения, — сказано в публикации.

Пострадали жители разных населенных пунктов, включая село Новая Таволжанка и город Грайворон, отметил Гладков. Атакам также подверглись автомобили, частные дома и коммерческие объекты в нескольких округах, добавил он.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами в ночь на 23 декабря. По данным ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край. В министерстве отметили, что над Ростовской областью и Ставропольским краем сбили 14 и 7 беспилотников соответственно.