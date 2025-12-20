Раскрыты подробности взрыва в Химках, где погиб подросток Baza: погибший в Химках подросток нес в рюкзаке бомбу со встречи диггеров

Погибший в результате взрыва в Химках подросток шел домой после встречи диггеров, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, молодой человек положил в портфель активированную бомбу, которую ранее не успел взорвать.

Как уточняет канал, на месте происшествия находились более 50 человек. По их словам, взрыв случился неожиданно, сначала появился густой дым, а затем — запах гари. Отмечается, что дым также шел из рюкзака подростка. Рядом находилась случайная прохожая, она получила ранение ноги и попросила вызвать скорую.

По информации Baza, ранее на встречах диггеров уже поджигали регенеративные патроны. Тогда они несколько раз взрывались с задержкой, в результате никто не пострадал.

Трагедия произошла 20 декабря в Банном переулке. По предварительным данным, двое подростков получили ранения при детонации неустановленного предмета. Один из них скончался на месте. Также оказалась ранена проходившая мимо женщина. На месте происшествия работают экстренные службы.

