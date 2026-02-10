Четырем фигурантам дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево продлили арест

Химкинский городской суд Московской области продлил на полгода арест четырем фигурантам уголовного дела о хищении средств у военнослужащих и участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Меру пресечения продлили четырем таксистам.

Срок содержания под стражей обвиняемым Махмудову, Павлову, Хусаинову, Шехояну продлить сроком на 6 месяцев, — огласила решение судья.

Преступники орудовали на территории Шереметьево. Таксисты из группы намеренно завышали цены, а женщины выманивали деньги под предлогом тяжелого положения. При этом другие члены группировки занимались грабежами и вымогательством. В сообщество входили и сотрудники органов правопорядка.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что по делу о преступном сообществе, похищавшем деньги у участников СВО в Шереметьево, были задержаны 38 человек. По его словам, всего в группировку входили не менее 40 человек. Двое объявлены в розыск.

До этого предполагаемый глава банды Алексей Кабочкин заявил, что хочет отправиться на фронт. С ним поехать на СВО вместо колонии захотел еще один участник ОПГ.