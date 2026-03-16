16 марта 2026 в 12:55

ВСУ лишились важных энергетических объектов

Минобороны: российские войска уничтожили объекты обеспечения ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие 24 часа нанесли удары по объектам энергетического и транспортного комплекса Украины, задействованным в обеспечении нужд украинской армии, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, войска России ударили по пунктам дислокации ВСУ и зарубежных наемников в 143 районах.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цеху производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их подготовки и запуска на военных аэродромах, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю потери украинской армии в зоне проведения спецоперации составили около 9,1 тыс. военнослужащих, включая наемников из других стран. Как отметил эксперт, наибольший ущерб живой силе противника причинили части группировки «Центр», выполняющие задачи на западных рубежах Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области.

Кроме того, в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что подвижные подразделения радиоэлектронной борьбы, входящие в состав группировки «Север», ежесуточно предотвращают налеты украинских беспилотников на Сумском направлении. Как отметили в ведомстве, эти действия направлены на сохранение жизни военнослужащих и защиту объектов мирной инфраструктуры от вражеских дронов.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

