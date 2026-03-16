Диетолог объяснил, какие нутриенты нельзя сокращать во время похудения

Во время похудения нельзя сокращать количество жиров, рассказал «Радио 1» диетолог-нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что такие нутриенты жизненно необходимы организму.

Жиры — это самый энергоемкий субстрат нашего тела, структурный материал, который, как штукатурочка, латает наши сосуды, помогает вырабатываться гормонам и так далее, — рассказал Пристанский.

Диетолог подчеркнул, что норма потребления жиров должна составлять от 0,5 до 1 грамма на килограмм веса человека в сутки. По его словам, по таким же правилам необходимо отслеживать количество белка.

