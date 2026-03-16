В Кремле раскрыли реакцию Путина на результаты паралимпийцев в Италии Песков: Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев России

Президент России Владимир Путин со всей страной радуется выступлению паралимпийцев РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА новости, Путин может рассмотреть возможность встречи с российскими спортсменами, завоевавшими 12 медалей.

Разумеется, президент вместе со всей страной радуется такому блистательному выступлению. Я не сомневаюсь, что президент в самое ближайшее время рассмотрит возможность проведения с ними [паралимпийцами] встречи, конечно же, это наши герои, — заявил Песков.

Российские атлеты показали высокие результаты на Паралимпийских играх в Италии, выиграв восемь золотых медалей, одну серебряную и три бронзовых. По итогам соревнований сборная РФ заняла третью позицию в общем медальном зачете. Лидером стала команда Китая, набравшая наибольшее количество наград — 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей. Второе место досталось сборной США с результатом 12 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Ранее Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с золотой медалью на Паралимпийских играх в Италии. В телеграмме глава государства подчеркнул, что спортсмен показал высокий уровень мастерства, сильный характер и невероятное стремление к победе,