Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли

Подросток из Бокситогорска Ленинградской области, пропавший 9 марта, найден живым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства исчезновения мальчика не раскрываются.

В рамках расследования уголовного дела в Ленинградской области установлено местонахождение подростка, который ушел из дома 9 марта 2026 года в городе Бокситогорске. В ходе поисковых мероприятий подросток найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Звенигороде прошли церемонии прощания с утонувшими в Москве-реке мальчиками Богданом и Иваном. Трое школьников пропали 7 марта. Тело одного из мальчиков обнаружили в 800 метрах от места падения спустя пять дней. На следующий день водолазы нашли тело второго школьника. Для поисков девочки спасатели создали на реке искусственную волну с помощью аэролодки.

В Смоленске до этого пропала девятилетняя девочка. Школьницу нашли живой в 300 метрах от ее дома спустя два дня после исчезновения. Она была в квартире с 43-летним мужчиной и его сожительницей. Пару задержали и предъявили обвинения по статье о похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего. Девочку вернули семье.