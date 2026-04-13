В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что мобильный интернет в области может работать медленно.

Внимание! Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, — написал Дрозденко.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российские силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских беспилотников на регион. По его словам, минувшей ночью в Неклиновском районе средствами противовоздушной обороны были уничтожены несколько БПЛА.

Также сообщалось, что за неделю средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили не менее 2019 украинских беспилотников над территорией России. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны, где фиксировалась наибольшая активность дронов.

Ранее глава Горловки Иван Приходько объявил, что Вооруженные силы Украины начали использовать для атак на город новые дроны с искусственным интеллектом, получившие название «Марсианин». По его словам, ситуация за последние сутки ухудшилась.