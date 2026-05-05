Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни

По итогам первого квартала 2026 года банки заметили странную тенденцию: россияне стали гораздо активнее покупать имущество, которое оказалось в собственности кредитных организаций. Люди охотно приобретают и заложенные автомобили, и залоговую недвижимость. NEWS.ru рассказывает, что это такое — банковский залог, в чем его плюсы и где кроются подводные камни.

Что такое залоговое имущество простыми словами

Как объяснил в беседе с NEWS.ru преподаватель университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин, понятие банковского залога в том виде, в котором его используют участники рынка, юридически означает реализацию имущества, являвшегося предметом залога по кредитному обязательству. Проще говоря, человек берет в банке кредит и оставляет в залог квартиру или машину. Если он перестает платить, банк забирает это имущество и продает, чтобы вернуть свои деньги.

По словам Палюлина, правовое регулирование залога таково: банк (залогодержатель) выдает кредит, заемщик (залогодатель) в обеспечение возврата передает в залог автомобиль или квартиру. При неисполнении обязательств банк обращает взыскание на предмет залога: сначала через публичные торги, а если покупатель не находится, оставляет его на своем балансе и реализует самостоятельно. Все это регулируется Гражданским кодексом и специальным законом об ипотеке.

В чем плюсы покупки залогового имущества банка

Основное преимущество залогового имущества — его цена, которая, как правило, ниже рыночной, рассказала NEWS.ru международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. «Залоговое имущество часто продается с дисконтом 5–15% и более, что позволяет существенно сэкономить», — отметила эксперт.

В некоторых случаях, как отмечают специалисты, залоговое имущество может продаваться с дисконтом до 30% от рыночной стоимости.

Кроме того, Ермилова относит к плюсам юридическую чистоту — ведь банк тщательно проверяет залоговые объекты, «минимизируя риски мошенничества или юридических проблем». Также эксперт назвала неоспоримым преимуществом прозрачность сделки. «Вся информация о лоте структурирована, а процесс покупки регламентирован», — указала собеседница NEWS.ru.

Чем может быть опасна покупка залогового имущества

Не все так радужно. По мнению Палюлина, самый значительный из рисков — «наличие зарегистрированных в квартире жильцов или обременений, которые не были своевременно сняты». Особенно сложно выселить несовершеннолетних, призывников или заключенных.

Еще один серьезный риск, по словам юриста, — это продажа имущества, которое не могло быть передано в залог. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ разъяснила, что сделки по залогу общедомового имущества (чердаков, подвалов, инженерных коммуникаций) являются ничтожными, отметил Палюлин. Покупатель квартиры может столкнуться с ситуацией, когда права на часть общего имущества оспариваются.

Особо жесткий сценарий возникает в рамках дел о банкротстве банков, предупредил юрист. Покупатель залоговой квартиры может остаться и без денег, и без жилья, если выяснится, что банк не имел права реализовывать это имущество. «Покупатель в таком случае покидает квартиру до тех пор, пока ему не вернут уплаченные деньги, что на практике может затянуться на годы», — указал эксперт.

По словам Марии Ермиловой, в случае с залоговой недвижимостью не всегда можно взять ипотечный кредит, поскольку не все банки одобряют ипотеку на залоговые объекты других банков. Помимо этого, состояние объекта может оказаться хуже ожидаемого, а ремонт способен обойтись дороже, чем составит экономия на покупке.

Что делать, если все же решитесь купить залоговое имущество у банка

По мнению Ермиловой, при покупке залогового имущества у банка обязательно нужно запрашивать и проверять полный пакет документов: выписку из ЕГРН (для недвижимости), реестр уведомлений о залоге движимого имущества (для автомобилей), справки об отсутствии задолженности и зарегистрированных лиц, а также акт осмотра предмета залога.

В целом приобретение залогового имущества может быть выгодным, если вы готовы разбираться в документах и проверять все по советам экспертов. Скидка выше 15% бывает, но она не падает с неба — это плата за риски. При грамотном подходе можно купить хорошую квартиру или машину дешевле рынка. А если действовать наобум — как предупреждают юристы, можно потерять и то и другое.

