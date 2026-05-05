День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 20:08

Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной повестки. В министерстве охарактеризовали прошедший диалог как конструктивный и деловой, отметив, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение рабочих консультаций между Москвой и Вашингтоном.

5 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, — говорится в заявлении.

Ранее Лавров заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном не находятся в состоянии заморозки и продолжают развиваться. Он отметил, что в период президентства Джо Байдена ситуация была иной. Лавров также напомнил о саммите в Женеве в июне 2021 года, где состоялся обстоятельный, откровенный и серьезный диалог между США и Россией. После этой встречи, по его словам, Вашингтон начал формировать коалицию против Москвы.

Власть
Сергей Лавров
Марко Рубио
разговоры
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.