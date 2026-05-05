Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной повестки. В министерстве охарактеризовали прошедший диалог как конструктивный и деловой, отметив, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение рабочих консультаций между Москвой и Вашингтоном.

5 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, — говорится в заявлении.

Ранее Лавров заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном не находятся в состоянии заморозки и продолжают развиваться. Он отметил, что в период президентства Джо Байдена ситуация была иной. Лавров также напомнил о саммите в Женеве в июне 2021 года, где состоялся обстоятельный, откровенный и серьезный диалог между США и Россией. После этой встречи, по его словам, Вашингтон начал формировать коалицию против Москвы.