Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 07:26

Лавров раскрыл всю правду об отношениях России и США при Байдене

Лавров заявил, что отношения России и США сейчас не заморожены

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время не находятся в состоянии заморозки и продолжают развиваться, сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Китай. Как передает ТАСС, он отметил, что в период президентства Джо Байдена ситуация была иной.

Отношения не заморожены. Они заморожены были при Байдене, администрация которого полностью прервала любые контакты, — заявил руководитель.

Лавров также напомнил о саммите в Женеве в июне 2021 года, где состоялся обстоятельный, откровенный и серьезный диалог между США и Россией. После этой встречи, по его словам, Вашингтон начал формировать коалицию против Москвы с участием западных стран и государств, зависящих от США, одновременно усиливая поток обвинений в адрес России.

Министр добавил, что при президенте США Дональде Трампе контакты остаются открытыми, стороны регулярно взаимодействуют на разных уровнях и сохраняют готовность к дальнейшему диалогу. По его словам, часть контактов инициируется российской стороной, а некоторые проходят по инициативе США.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что администрация Байдена способствовала росту нелегальной миграции и проникновению в США преступников из стран Латинской Америки. Предприниматель возложил ответственность за рост криминала на бывшего президента США, а также на экс-министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Власть
США
Россия
Сергей Лавров
Джо Байден
