Маск обвинил команду Байдена в «дьявольских поступках»

Предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что администрация бывшего президента США Джо Байдена способствовала въезду нелегальных мигрантов с криминальным прошлым. Поводом для его комментария стала публикация актера Кевина Сорбо о видео с жестоким убийством женщины на заправке, которое, по его словам, совершил нелегальный мигрант.

Администрация Байдена активно завозила нелегалов в Америку без проверки их уголовного прошлого и оплачивала их перелеты с помощью НПО. Это военное преступление. [Бывший министр внутренней безопасности США Алехандро] Майоркас и его дружки руководили этим и должны предстать перед судом за свои дьявольские поступки, — написал Маск.

Ранее бизнесмен предложил выплатить зарплаты сотрудникам управления транспортной безопасности США (TSA) в аэропортах, которые уже несколько недель не получают деньги на фоне шатдауна. Ситуация связана с приостановкой финансирования федерального правительства США, оставившей госслужащих без выплат.