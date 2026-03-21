21 марта 2026 в 14:17

Маск достал «кошелек спасителя» для брошенных Трампом госслужащих

Маск предложил оплатить работу сотрудников аэропортов США на фоне шатдауна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глава компании SpaceX Илон Маск предложил выплатить зарплаты сотрудникам управления транспортной безопасности США (TSA) в аэропортах, которые уже несколько недель не получают деньги на фоне шатдауна. Ситуация связана с приостановкой финансирования федерального правительства США, оставившей госслужащих без выплат.

Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране, — написал Маск.

Ранее сообщалось, что вероятность частичного шатдауна в США резко выросла из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию Министерства внутренней безопасности. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где во время рейда против нелегальных мигрантов сотрудник пограничного патруля застрелил мужчину.

Юрист и бизнес-консультант Илья Русяев между тем отметил, что США во время шатдаунов теряют около $2 млрд (153 млрд рублей) в неделю. Он отметил, что вероятность очередной остановки работы американского правительства высока. Эксперт считает, что если шатдаун затянется на шесть — восемь недель, то потери экономики США достигнут $11–14 млрд (840 млрд — 1 трлн рублей).

аэропорты
США
Илон Маск
зарплаты
бюджет
