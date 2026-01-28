Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 09:09

Юрист рассказал, сколько денег США теряют из-за шатдаунов

Юрист Русяев: США во время шатдаунов теряют около $2 млрд в неделю

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
США во время шатдаунов теряют около $2 млрд (153 млрд рублей) в неделю, заявил РИА Новости юрист и бизнес-консультант Илья Русяев. Он отметил, что вероятность очередной остановки работы американского правительства высока. Эксперт считает, что если шатдаун затянется на шесть — восемь недель, то потери экономики США достигнут $11–14 млрд (840 млрд — 1 трлн рублей).

Невосполнимые потери реального ВВП составляют около $1,7–1,9 млрд в неделю, — сказал Русяев.

Ранее сообщалось, что вероятность частичного шатдауна в США резко выросла из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию Министерства внутренней безопасности. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где во время рейда против нелегальных мигрантов сотрудник пограничного патруля застрелил мужчину.

При этом политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что возможный шатдаун не сможет повлиять на вовлеченность главы Белого дома Дональда Трампа в украинский вопрос в ближайшие полгода. По его мнению, Вашингтон остается заинтересованным в продолжении переговоров по урегулированию кризиса.

