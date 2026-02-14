«Зашли в тупик»: сотрудники МВБ США остались без зарплат из-за шатдауна

В США начался частичный шатдаун структур Министерства внутренней безопасности из-за проблем с финансированием после провала переговоров по иммиграционной политике между Белым домом и демократами, сообщает Washington Post. Остановка работы затронула около 13% федеральных госслужащих, большинству из которых предстоит трудиться без оплаты до разрешения кризиса.

Значительная часть министерства внутренней безопасности исчерпала средства в субботу утром после того, как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу новых ограничений для федеральных иммиграционных агентов зашли в тупик, — говорится в статье.

Ранее американские журналисты сообщили, что в полночь 31 января в США началась частичная приостановка работы федерального правительства. Причиной шатдауна стал отказ сенаторов-демократов поддержать законопроект о продлении финансирования Министерства внутренней безопасности после убийств в Миннесоте.

Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о финансировании федерального правительства. Этим глава государства завершив частичный шатдаун, продолжавшийся почти четверо суток.