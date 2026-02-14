Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 14:13

«Зашли в тупик»: сотрудники МВБ США остались без зарплат из-за шатдауна

Министерство внутренней безопасности США лишилось финансирования из-за шатдауна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В США начался частичный шатдаун структур Министерства внутренней безопасности из-за проблем с финансированием после провала переговоров по иммиграционной политике между Белым домом и демократами, сообщает Washington Post. Остановка работы затронула около 13% федеральных госслужащих, большинству из которых предстоит трудиться без оплаты до разрешения кризиса.

Значительная часть министерства внутренней безопасности исчерпала средства в субботу утром после того, как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу новых ограничений для федеральных иммиграционных агентов зашли в тупик, — говорится в статье.

Ранее американские журналисты сообщили, что в полночь 31 января в США началась частичная приостановка работы федерального правительства. Причиной шатдауна стал отказ сенаторов-демократов поддержать законопроект о продлении финансирования Министерства внутренней безопасности после убийств в Миннесоте.

Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о финансировании федерального правительства. Этим глава государства завершив частичный шатдаун, продолжавшийся почти четверо суток.

США
шатдаун
финансирование
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала «малиновой королевой» мира
В Приморье накрыли одну из опаснейших ОПГ, вымогавшую деньги у бойцов СВО
ЦБ раскрыл, сколько наличных накопили россияне
Петербуржец накинулся на полицейского с самурайским мечом
Двое москвичей услышали суровое решение суда за планы взорвать Тулу
«Зашли в тупик»: сотрудники МВБ США остались без зарплат из-за шатдауна
Рубио назвал имена переговорщиков от США для встречи в Женеве
Экс-советник Трампа и Эпштейн планировали свергнуть папу римского
Рябков объяснил, как БРИКС решает создаваемые США проблемы
Боль Курска, смерть гражданских: как ВСУ атакуют Россию 14 февраля
Россиянку штрафовали за старое фото с религиозным символом
«С вас 18 тысяч»: как мошенники «разувают» россиян при поверке счетчиков
Фигуристка назвала истинную причину провала Малинина на Олимпиаде
«Не можем игнорировать»: США признали, что ООН потеряла былой статус
Мужчины подрались на борту самолета и получили пожизненный запрет на полеты
Трое грабителей ночью ворвались в магазин ради алкоголя и сока
Магнитные бури сегодня, 14 февраля: что будет завтра, недомогание, давление
Военные США открыли огонь по судну с наркотиками в Карибском море
«Последний вагон»: в Крыму раскрыли, почему Макрон вспомнил о диалоге с РФ
Мирошник рассказал, как Киев издевается над погибшими
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.