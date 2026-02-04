Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 05:20

Трамп завершил шатдаун правительства США

Трамп подписал законы о финансировании правительства США и завершил шатдаун

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о финансировании федерального правительства, сообщили в пресс-службе Белого дома. Это действие завершило частичный шатдаун, длившйся почти четыре дня.

Нам удалось принять пакет обеспечивающих финансирование мер, который фактически сокращает нерациональные федеральные расходы и в то же время поддерживает важнейшие программы, направленные на обеспечение безопасности и процветание американского народа, — заявил Трамп.

Ранее в США началась частичная приостановка работы федерального правительства в полночь 31 января. По информации источника, шатдаун стал результатом отказа сенаторов-демократов проголосовать за законопроект по продолжению финансирования Министерства внутренней безопасности после убийств в Миннесоте.

До этого тысячи американцев вышли на митинг в Миннеаполисе 24 января, несмотря на 27-градусный мороз, который из-за ветра ощущался как минус 37. Люди протестовали против ужесточения иммиграционной политики федеральной власти.

Кроме того, США во время шатдаунов теряют около $2 млрд (153 млрд рублей) в неделю, заявил юрист и бизнес-консультант Илья Русяев. Он отметил, что вероятность очередной остановки работы американского правительства высока. Эксперт считает, что если шатдаун когда-то затянется на шесть — восемь недель, то потери экономики США достигнут $11–14 млрд (840 млрд — 1 трлн рублей).

шатдаун
правительства
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьницу из Красноярского края поместили в ИВС после нападения с ножом
В Совфеде рассказали о массовых протестах на Украине
«Каждый сам за себя»: политолог о неспособности НАТО противостоять России
В ДНР раскрыли значение освобождения Красного Лимана
В Госдуме рассказали, как молодое поколение меняет рынок труда
Названа одежда, из-за которой в мороз может развиться простатит
Психолог назвала тревожный сигнал любителям провести выходные в кровати
Группировка «Запад» доложила о боевых успехах ВС РФ на фронте
Золото обвалилось до $4700 за унцию: это крах или шанс купить дешевле?
Юрист ответил, разрешена ли самовольная уборка снега с крыши жилого дома
Эпштейн в своих письмах предполагал, что Макрон любит пощечины
Эстонские клубы потребовали от УЕФА прекратить платить командам из РФ
Ликвидация диверсантов ВСУ и удар по Украине: успехи ВС РФ к утру 4 февраля
Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 февраля
Дмитриев назвал пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании
Трамп завершил шатдаун правительства США
Врач раскрыл, откуда в онкологии взялось понятие «пятилетняя выживаемость»
Эстония задержала судно с российскими моряками
Что будет с ценами на авто в 2026-м: стоит ли торопиться с покупкой машины
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.