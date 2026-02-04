Трамп завершил шатдаун правительства США

Президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о финансировании федерального правительства, сообщили в пресс-службе Белого дома. Это действие завершило частичный шатдаун, длившйся почти четыре дня.

Нам удалось принять пакет обеспечивающих финансирование мер, который фактически сокращает нерациональные федеральные расходы и в то же время поддерживает важнейшие программы, направленные на обеспечение безопасности и процветание американского народа, — заявил Трамп.

Ранее в США началась частичная приостановка работы федерального правительства в полночь 31 января. По информации источника, шатдаун стал результатом отказа сенаторов-демократов проголосовать за законопроект по продолжению финансирования Министерства внутренней безопасности после убийств в Миннесоте.

До этого тысячи американцев вышли на митинг в Миннеаполисе 24 января, несмотря на 27-градусный мороз, который из-за ветра ощущался как минус 37. Люди протестовали против ужесточения иммиграционной политики федеральной власти.

Кроме того, США во время шатдаунов теряют около $2 млрд (153 млрд рублей) в неделю, заявил юрист и бизнес-консультант Илья Русяев. Он отметил, что вероятность очередной остановки работы американского правительства высока. Эксперт считает, что если шатдаун когда-то затянется на шесть — восемь недель, то потери экономики США достигнут $11–14 млрд (840 млрд — 1 трлн рублей).