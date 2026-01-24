Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 11:50

Массовые протесты охватили Миннеаполис, несмотря на 40-градусный мороз

NBC News: тысячи американцев вышли на протесты в Миннеаполисе в сильный мороз

Люди с плакатами на акции протеста в Миннеаполисе Люди с плакатами на акции протеста в Миннеаполисе Фото: Gao Shan/XinHua/Global Look Press
В Миннеаполисе тысячи американцев вышли на митинг, несмотря на 27-градусный мороз, который из-за ветра ощущался как минус 37, пишет телеканал NBC News. По его информации, люди протестовали против ужесточения иммиграционной политики федеральной власти.

Тысячи людей вышли на митинг против иммиграционной и таможенной службы в Миннеаполисе в условиях минусовой температуры. Организаторы раздавали демонстрантам грелки для рук, пока те размахивали американскими флагами и плакатами с призывами к ICE (Иммиграционной и таможенной службе США) покинуть их город, — говорится в материале.

Канал отмечает, что демонстранты скандировали «ICE вон!» и требовали ареста сотрудника Иммиграционной и таможенной службы, который смертельно ранил женщину 7 января. Одна из участниц заявила, что самая масштабная акция протеста проходила в самый холодный день в году в Миннесоте.

Ранее стало известно, что сотрудник ICE застрелил женщину в Миннеаполисе. По данным журналистов, инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина за рулем автомобиля пыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков, после чего один из них открыл по ней огонь.

США
Миннесота
Миннеаполис
протесты
ICE
морозы
