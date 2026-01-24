Люди с плакатами на акции протеста в Миннеаполисе

Массовые протесты охватили Миннеаполис, несмотря на 40-градусный мороз NBC News: тысячи американцев вышли на протесты в Миннеаполисе в сильный мороз

В Миннеаполисе тысячи американцев вышли на митинг, несмотря на 27-градусный мороз, который из-за ветра ощущался как минус 37, пишет телеканал NBC News. По его информации, люди протестовали против ужесточения иммиграционной политики федеральной власти.

Тысячи людей вышли на митинг против иммиграционной и таможенной службы в Миннеаполисе в условиях минусовой температуры. Организаторы раздавали демонстрантам грелки для рук, пока те размахивали американскими флагами и плакатами с призывами к ICE (Иммиграционной и таможенной службе США) покинуть их город, — говорится в материале.

Канал отмечает, что демонстранты скандировали «ICE вон!» и требовали ареста сотрудника Иммиграционной и таможенной службы, который смертельно ранил женщину 7 января. Одна из участниц заявила, что самая масштабная акция протеста проходила в самый холодный день в году в Миннесоте.

Ранее стало известно, что сотрудник ICE застрелил женщину в Миннеаполисе. По данным журналистов, инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина за рулем автомобиля пыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков, после чего один из них открыл по ней огонь.