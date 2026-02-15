Разногласия по санкциям привели к отставке замглавы Минфина США Bloomberg: замглавы Минфина США Херли увольняется из-за разногласий с Бессентом

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли намерен покинуть свой пост, пишет Bloomberg. По данным агентства, причиной стал конфликт с главой ведомства Скоттом Бессентом.

По информации источников издания, разногласия между чиновниками возникли из-за расхождения во взглядах на тактику применения санкций и цели внешней политики. В последнее время в министерстве усилилась напряженность: некоторые советники президента США Дональда Трампа настаивали на введении ограничений против политических оппонентов, включая иностранных судей и международные институты.

Другие [чиновники] утверждали, что эти меры соответствуют более широкой стратегической позиции администрации, — пишет Bloomberg.

Уход Херли продолжает череду кадровых потерь в финансовом ведомстве. Ранее свои посты покинули заместитель главы Минфина Майкл Фолкендер, а также два руководителя аппарата Бессента подряд — Дэн Кац и Майкл Фридман.

