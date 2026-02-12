Спикер Верховного совета Киргизии подал в отставку

Спикер Верховного совета Киргизии Нурланбек уулу Тургунбек принял решение об отставке по собственному желанию, сообщили в аппарате парламента республики. Уточняется, что он проинформировал об уходе с поста на заседании. Тургунбек поблагодарил коллег, избравших его на должность, а также сотрудников аппарата.

Сегодня, 12 февраля, на заседании Жогорку Кенеша (Верховный совет Киргизии. — NEWS.ru) торага Нурланбек Тургунбек уулу проинформировал о принятом им решении сложить полномочия по собственному желанию, — говорится в сообщении.

