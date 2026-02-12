Зимняя Олимпиада — 2026
Спикер Верховного совета Киргизии подал в отставку

Нурланбек уулу Тургунбек Нурланбек уулу Тургунбек Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Спикер Верховного совета Киргизии Нурланбек уулу Тургунбек принял решение об отставке по собственному желанию, сообщили в аппарате парламента республики. Уточняется, что он проинформировал об уходе с поста на заседании. Тургунбек поблагодарил коллег, избравших его на должность, а также сотрудников аппарата.

Сегодня, 12 февраля, на заседании Жогорку Кенеша (Верховный совет Киргизии. — NEWS.ru) торага Нурланбек Тургунбек уулу проинформировал о принятом им решении сложить полномочия по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что правительство Германии одобрило назначение новых послов в нескольких странах. Среди них оказалась и Россия. В частности, было принято решение о смене Александра Ламбсдорфа на нынешнего главу германского дипломатического представительства в Мехико Клеменса фон Гетце.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя слухи о возможной отставке, заявил о намерении оставаться лидером правящей партии лейбористов до следующих выборов. Они должны состояться в 2029 году.

