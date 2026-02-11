Германия сменила посла в России Reuters: правительство ФРГ одобрило смену послов в России и ряде других стран

Правительство ФРГ одобрило назначение новых послов в нескольких странах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в кабмине. Там уточнили, что среди них — Россия.

Как сказано в статье, было принято решение о смене немецкого посла в России Александра Ламбсдорфа на нынешнего главу германского дипломатического представительства в Мехико Клеменса фон Гётце. Ламбсдорф же отправится в Израиль, где станет послом вместо уходящего в отставку по возрасту Штеффена Зайберта.

Ранее руководителя дипломатической миссии Германии в России вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Причиной стал инцидент с объявлением российского дипломата в ФРГ, которого Берлин обвиняет в «шпионаже», персоной нон грата. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти обвинения бездоказательными и сфабрикованными. Там также заявили, что действия Берлина являются частью набирающей обороты кампании «шпиономании». Москва расценила данный шаг как низкопробную провокацию.

До этого глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт поддержала тезис канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости диалога с Россией. Она назвала слова главы кабмина замечательным осознанием, за которое ее собственная партия нещадно критиковалась.