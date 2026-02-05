Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 12:43

Главу германской дипмиссии вызвали в МИД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководителя дипломатической миссии Германии в России вызвали в Министерство иностранных дел РФ, сообщило ведомство. Причиной стал инцидент с объявлением российского дипломата в ФРГ, которого Берлин обвиняет в «шпионаже», персоной нон грата.

Германской стороне заявлен решительный протест в связи с решением Правительства ФРГ от 22 января 2026 года об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Российской Федерации в ФРГ, — сказано в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти обвинения бездоказательными и сфабрикованными. Там также заявили, что действия Берлина являются частью набирающей обороты кампании «шпиономании».

Москва расценила данный шаг как низкопробную провокацию. По мнению МИД РФ, ее цель — дискредитация российской дипломатической миссии в Германии.

В ответ на это решение главе немецкой дипмиссии была вручена соответствующая нота. В ней говорится об объявлении одного из сотрудников посольства ФРГ в Москве персоной нон грата.

Ранее ФСБ сообщила о выявлении и объявлении персоной нон грата сотрудника британской разведки, который работал под дипломатическим прикрытием в посольстве Британии в Москве. Второго секретаря Гарета Самьюэла Дэвиса обязали покинуть Россию.

