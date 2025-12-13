ЮАР призвала страны G20 возразить против ее отстранения по инициативе США

Южно-Африканская Республика официально обратилась к странам-членам G20 с просьбой выступить против ее исключения из всех мероприятий «двадцатки» в 2026 году, пишет местное издание Daily Maverick. По его информации, США, которые будут председательствовать в объединении в следующем году, уведомили ЮАР, что она не получит приглашения на саммит лидеров и рабочие встречи.

Правительство Южной Африки официально попросило другие страны G20 возразить против ее исключения из G20 следующего года на первой встрече шерпов американского G20 в понедельник, 15 декабря, — говорится в материале.

В официальной ноте сказано, что Вашингтон отказался от формата «тройки», который обычно позволяет предыдущему, текущему и будущему председателям координировать процесс. Это решение фактически лишает ЮАР возможности участвовать в подготовке решений объединения. Претория просит другие государства «Группы двадцати» выразить несогласие с исключением страны из диалога.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Южно-Африканскую Республику приглашения на саммит G20 в 2026 году. Это станет первым случаем полного исключения страны за всю историю форума. Решение об отстранении ЮАР связано с выдвинутыми против ее властей обвинениями в «геноциде белого населения».