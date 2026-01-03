Средства ПВО отразили атаку БПЛА на четыре района Ростовской области

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Ростовской области, написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку в четырех районах региона. По предварительной оценке, обошлось без пострадавших.

С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, люди не пострадали, — говорится в сообщении.

Как уточнил Слюсарь, в слободе Семено-Камышенской Чертовского района в нескольких частных домах выбило окна. Кроме того, повреждены электропровода на одной из опор. При этом электроснабжение удалось восстановить в оперативные сроки.

Информация о последствиях на земле будет уточняться, — добавил глава региона.

Накануне, 2 января, в Ростовской области успешно отразили еще одну атаку беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил тогда Слюсарь, обошлось без пострадавших.

Ранее жителей республик Северного Кавказа предупредили об опасности атаки беспилотников и возможном ограничения мобильного интернета. В управлении МЧС России по Дагестану призвали граждан быть бдительными и осторожными.