В Госдуме предложили переводить сотрудников на удаленку в морозы

Удаленный формат работы в морозы поможет защитить здоровье сотрудников, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предложил законодательно закрепить право на дистант при неблагоприятных погодных условиях.

В целях реализации конституционных гарантий на охрану здоровья и безопасные условия труда, а также для обеспечения бесперебойной работы организаций в сложных погодных условиях, предлагаю законодательно закрепить право работников на временный перевод на дистанционный режим работы в период сильных морозов, — рассказал Чернышов.

По его словам, субъекты РФ должны самостоятельно определить пороговые значения температуры. Депутат направил соответствующее предложение главе Минтруда Антону Котякову.

