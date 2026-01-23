Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:38

В Госдуме предложили переводить сотрудников на удаленку в морозы

Депутат Чернышов: удаленная работа в морозы защитит здоровье сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Удаленный формат работы в морозы поможет защитить здоровье сотрудников, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предложил законодательно закрепить право на дистант при неблагоприятных погодных условиях.

В целях реализации конституционных гарантий на охрану здоровья и безопасные условия труда, а также для обеспечения бесперебойной работы организаций в сложных погодных условиях, предлагаю законодательно закрепить право работников на временный перевод на дистанционный режим работы в период сильных морозов, — рассказал Чернышов.

По его словам, субъекты РФ должны самостоятельно определить пороговые значения температуры. Депутат направил соответствующее предложение главе Минтруда Антону Котякову.

Ранее сообщалось, что порядок проведения собраний в школах может измениться, и родители смогут участвовать в них онлайн. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить возможность граждан участвовать в родительских собраниях дистанционно.

