Родительские собрания хотят перевести на удаленку

Порядок проведения собраний в школах может измениться, и родители смогут участвовать в них онлайн, сообщают РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить возможность граждан участвовать в родительских собраниях дистанционно.

Считаем необходимым закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате на федеральном уровне, — сказано в соответствующем документе.

Дать родителям право на собрания в онлайн-режиме предлагается не только в школах, но и в детсадах и других учебных учреждениях. Это делается для удобства родителей, поскольку сейчас им приходится тратить значительное количество времени на посещение родительских собраний. При этом средняя продолжительность одного собрания с учетом дороги туда и обратно составляет от двух до трех часов.

