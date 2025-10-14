Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 19:43

Родительские собрания хотят перевести на удаленку

В Госдуме предложили проводить родительские собрания в онлайн-формате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядок проведения собраний в школах может измениться, и родители смогут участвовать в них онлайн, сообщают РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить возможность граждан участвовать в родительских собраниях дистанционно.

Считаем необходимым закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате на федеральном уровне, — сказано в соответствующем документе.

Дать родителям право на собрания в онлайн-режиме предлагается не только в школах, но и в детсадах и других учебных учреждениях. Это делается для удобства родителей, поскольку сейчас им приходится тратить значительное количество времени на посещение родительских собраний. При этом средняя продолжительность одного собрания с учетом дороги туда и обратно составляет от двух до трех часов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал родителей школьников, покупающих детям готовые поделки для уроков ИЗО и участия в конкурсах. Он назвал их безответственными и призвал не мешать детям развиваться и получать новые навыки и самостоятельно.

