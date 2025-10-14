Милонов раскритиковал родителей за покупку детям поделок

Родители не должны покупать детям поделки для конкурсов в школах, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, переданным LIFE.ru, таким образом они взращивают в ребенке несамостоятельность.

Какими нужно быть безответственными родителями, чтобы вместо того, чтобы помогать ребенку развиваться, проходить важные этапы обучения, получать новые навыки и самостоятельно создавать поделки, они просто предоставляют ему готовые купленные изделия для показа в школы и сады, — возмутился парламентарий.

По его словам, родителям стоит задуматься, готовы ли они безответственно относиться и к другим аспектам воспитания. Парламентарий подчеркнул, что ребенок должен заниматься творчеством, даже если у него не все получается идеально. Когда родители делают что-то за детей, это мешает развитию самостоятельности, уверенности в себе и личностному становлению, добавил Милонов.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по времени использования электронных устройств для учащихся разных возрастных групп. Согласно новым нормам, ученики с пятого по девятый класс могут проводить за компьютером не более 60 минут в школе и 120 минут дома.