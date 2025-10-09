Роспотребнадзор дал советы подросткам по проведению времени за ПК Роспотребнадзор призвал школьников проводить не более трех часов в день за ПК

Роспотребнадзор разработал рекомендации по времени использования электронных устройств для учащихся разных возрастных групп. Согласно новым нормам, ученики 5–9 классов могут проводить за компьютером не более 60 минут в школе и 120 минут дома, пишет ТАСС.

Родителям и педагогам важно следить за временем использования гаджетов и обеспечивать условия для сохранения здоровья глаз школьников, — указано в сообщении.

Ведомство дифференцировало нормативы в зависимости от типа устройства и возраста учащихся. Для планшетов временные рамки сокращены: например, для 5–9 классов предусмотрено не более 60 минут в школе и 120 минут дома. Особое внимание уделяется непрерывной работе с экраном — для средней школы этот показатель не должен превышать 15 минут. Для младших школьников установлены более строгие ограничения.

Родителям и педагогам рекомендовано следить за появлением симптомов цифрового перенапряжения: сухости глаз, ухудшения зрения, головных болей и болей в шее. При возникновении таких жалоб следует обратиться к врачу.

Для профилактики проблем со зрением специалисты рекомендуют регулярно выполнять глазную гимнастику и организовать эргономичное рабочее место с левосторонним освещением. Оптимальное расстояние от монитора должно составлять не менее 70 см, а от тетради до глаз — не менее 25 см. Занятия с использованием электронных средств обучения для детей до пяти лет полностью исключены.

Ранее эпидемиологи предупредили родителей и школьников о вспышке гриппа осенью 2025 года. По их словам, к этой болезни сегодня следует отнестись осторожнее, чем к уже признанному сезонным COVID-19.