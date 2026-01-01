Россиянам рассказали, как правильно есть в новогодние праздники Роспотребнадзор порекомендовал питаться дробно в новогодние праздники

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам в новогодние праздники придерживаться дробного питания с небольшими приемами пищи каждые 3–4 часа, чтобы избежать переедания и проблем со здоровьем, сообщается на сайте ведомства. Специалисты поясняют, что такое правило позволит всегда оставаться сытым, не поддаваясь гастрономическим соблазнам.

Придерживайтесь дробного режима питания с небольшими приемами пищи через каждые 3–4 часа. Это позволит всегда оставаться сытым, — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко посоветовал гражданам соблюдать умеренность в еде за новогодним столом. По его словам, в праздничную ночь лучше не доесть, чем съесть слишком много.

Кроме того, в Новгородской центральной больнице заявили, что для здорового перекуса прекрасно подходят бутерброды из цельнозернового хлеба с постным мясом либо рыбой, йогурты, батончики из сухофруктов и мюсли. Специалисты также рекомендуют включать в такой легкий прием пищи овощи и фрукты. В учреждении отметили, что для второго завтрака или полдника оптимальным вариантом будут палочки сельдерея, морковь либо сладкий перец.