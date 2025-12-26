Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 14:01

Россиянам перечислили самые полезные продукты для перекуса

Новгородская центральная больница: йогурт хорошо подойдет для здорового перекуса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бутерброды из цельнозернового хлеба с диетическим мясом или рыбой, йогурты, батончики с сухофруктами и мюсли отлично подойдут для здорового перекуса, пишет «МК в Великом Новгороде» со ссылкой на Новгородскую центральную больницу. В такой небольшой прием пищи полезно включить овощи и фрукты.

Для второго завтрака или полдника лучше выбирать палочки сельдерея, морковь или сладкий перец, отметили в учреждении. Специалисты также посоветовали перекусывать бананами — он насытит организм калием и утолит голод.

Кроме того, следует обратить внимание на апельсины, киви, яблоки и груши. Для удобства эти продукты можно нарезать кубиками. А если смешать их с кефиром, то получит питательный самодельный йогурт.

Ранее нутрициолог Анастасия Самойлова заявила, что гранатовые корки могут помочь облегчить симптомы похмелья. По ее словам, в них содержатся биологически активные вещества, оказывающие комплексное положительное воздействие на ослабленный организм.

