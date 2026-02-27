Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 14:36

Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста

Диетолог Лебедева: резкий отказ от мяса и молока в начале поста чреват стрессом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Резкий отказ от мясных и молочных продуктов в начале Великого поста может вызвать существенный стресс у организма и дефицит белка, заявила RT диетолог Анастасия Лебедева. Кроме того, такой подход может спровоцировать потерю мышечной массы и другие проблемы со здоровьем.

Чтобы избежать стрессовой нагрузки на организм, нужно входить в режим поста постепенно. Резкий отказ от мяса и молочных продуктов может привести к дефициту питательных веществ, которые сложно получить из растительной пищи. На фоне дефицита белка организм начинает расщеплять собственную мышечную ткань для удовлетворения потребностей в аминокислотах, — предупредила Лебедева.

По ее словам, у человека могут появиться слабость, снижение физической выносливости, сбои в работе сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата и мочеполовой системы. Среди других последствий она выделила ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, появление отеков и набор лишнего веса.

Ранее диетолог Роман Пристанский призвал не голодать во время соблюдения Великого поста. Он подчеркнул, что такой подход быстрее приведет к пищевому срыву. По его словам, главное — грамотно составить разнообразное и сбалансированное постное меню.

