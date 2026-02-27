Иран вернул в строй подлодку российского производства ВМС Ирана вернули в строй построенную в России подлодку проекта 877ЭКМ «Палтус»

Военно-морские силы Ирана вернули в строй одну из дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ «Палтус» российского производства, сообщает Telegram-канал ImpNavigator. Авторы публикации обратили внимание на свежий спутниковый снимок базы в Бендер-Аббасе.

Подлодка российского производства находится у причала, а не в доке. Авторы публикации указали, что ранее все три субмарины этого проекта проходили длительный ремонт.

Ранее доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков заявил, что баллистические ракеты Ирана способны достичь территории европейских стран. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о стремлении иранцев создать дальнобойное оружие. По словам военного эксперта, Тегеран располагает вооружением, способным поражать цели на дистанции более 2 тыс. км.

До этого стало известно, что правительство США рассматривает сценарий ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По данным экспертов, нанесение удара по главе государства является частью тактики по «обезглавливанию» руководства страны. Официально американская сторона не озвучивала таких планов.