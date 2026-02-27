Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 15:35

Иран вернул в строй подлодку российского производства

ВМС Ирана вернули в строй построенную в России подлодку проекта 877ЭКМ «Палтус»

Подводная лодка 877 «Палтус» Подводная лодка 877 «Палтус» Фото: Павел Львов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Военно-морские силы Ирана вернули в строй одну из дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ «Палтус» российского производства, сообщает Telegram-канал ImpNavigator. Авторы публикации обратили внимание на свежий спутниковый снимок базы в Бендер-Аббасе.

Подлодка российского производства находится у причала, а не в доке. Авторы публикации указали, что ранее все три субмарины этого проекта проходили длительный ремонт.

Ранее доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков заявил, что баллистические ракеты Ирана способны достичь территории европейских стран. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о стремлении иранцев создать дальнобойное оружие. По словам военного эксперта, Тегеран располагает вооружением, способным поражать цели на дистанции более 2 тыс. км.

До этого стало известно, что правительство США рассматривает сценарий ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По данным экспертов, нанесение удара по главе государства является частью тактики по «обезглавливанию» руководства страны. Официально американская сторона не озвучивала таких планов.

Иран
подлодки
вооружения
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
В Смоленске просят арестовать фигурантов дела о похищении девочки
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Боец БАРСа погиб при ударе дрона ВСУ по Курской области
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.