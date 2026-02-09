Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:22

Стало известно о новой страховке США на случай войны с Китаем

WSJ: США разместят четыре атомные подлодки в Австралии на случай войны с Китаем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США намерены разместить четыре атомные подводные лодки в Австралии на случай войны с Китаем, пишет американская газета The Wall Street Journal. По ее информации, суда должны пришвартоваться на расширяющейся базе Стерлинг на западе континента. Первую субмарину могут отправить в регион уже в 2027 году.

Новая страховка ВМС США на случай войны с Китаем — австралийская база. Пентагон планирует разместить четыре подводные лодки на расширяющемся объекте в рамках стратегии союзников по сдерживанию Пекина, — говорится в материале.

Издание отмечает, что власти Австралии потратят $5,6 млрд на строительство учебного центра, хранилища для радиоактивных отходов и реконструкцию причала для подводных лодок. В конце 2025 года на этой базе около месяца была пришвартована подлодка четвертого поколения USS Vermont класса Virginia.

При этом ранее американские СМИ писали, что в Австралии обеспокоились тем, что в страну будут заходить подлодки США с возможностью оснащения ядерным оружием. В частности, в городе Рокингем, где с 2027 года на военной базе HMAS Stirling будут проходить обслуживание субмарины класса Virginia, прошли встречи представителей ВМС и местного населения.

США
подлодки
Австралия
базы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эвакуация в Белгороде, 1100 БПЛА, обстрел ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 9 февраля
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.