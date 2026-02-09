Стало известно о новой страховке США на случай войны с Китаем WSJ: США разместят четыре атомные подлодки в Австралии на случай войны с Китаем

США намерены разместить четыре атомные подводные лодки в Австралии на случай войны с Китаем, пишет американская газета The Wall Street Journal. По ее информации, суда должны пришвартоваться на расширяющейся базе Стерлинг на западе континента. Первую субмарину могут отправить в регион уже в 2027 году.

Новая страховка ВМС США на случай войны с Китаем — австралийская база. Пентагон планирует разместить четыре подводные лодки на расширяющемся объекте в рамках стратегии союзников по сдерживанию Пекина, — говорится в материале.

Издание отмечает, что власти Австралии потратят $5,6 млрд на строительство учебного центра, хранилища для радиоактивных отходов и реконструкцию причала для подводных лодок. В конце 2025 года на этой базе около месяца была пришвартована подлодка четвертого поколения USS Vermont класса Virginia.

При этом ранее американские СМИ писали, что в Австралии обеспокоились тем, что в страну будут заходить подлодки США с возможностью оснащения ядерным оружием. В частности, в городе Рокингем, где с 2027 года на военной базе HMAS Stirling будут проходить обслуживание субмарины класса Virginia, прошли встречи представителей ВМС и местного населения.