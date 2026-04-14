Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть

Главная опасность кассетных артиллерийских снарядов калибра 155 мм M864, которыми ВСУ атаковали Ленинградскую область, заключается в их способности накрывать площадь размером с футбольное поле, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эти боеприпасы содержат 72 заряда, которые разлетаются при разрушении кассеты, что делает их крайне разрушительным оружием.

M864 — это достаточно крупные снаряды калибра 155 мм. Они содержат 72 суббоеприпаса. Кассета разваливается, и эти снаряды разлетаются, накрывая территорию не менее футбольного поля. Поэтому говорить, что это опасное оружие, — ничего не сказать. Почему ВСУ применили эти боеприпасы сейчас? Им нужны были носители, которые способны довезти эти снаряды. То есть требовались беспилотники, на которые можно было бы прикрепить такой боеприпас, чтобы он сработал в условленном месте, — пояснил Кнутов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые применили кассетные артиллерийские снаряды на дальних беспилотниках в ходе атак на Ленинградскую область. По его данным, в составе боевых частей использовались комплектующие из США. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.