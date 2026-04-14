Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 12:49

Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть

Военэксперт Кнутов: снаряды ВСУ М864 накрывают площадь с футбольное поле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главная опасность кассетных артиллерийских снарядов калибра 155 мм M864, которыми ВСУ атаковали Ленинградскую область, заключается в их способности накрывать площадь размером с футбольное поле, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эти боеприпасы содержат 72 заряда, которые разлетаются при разрушении кассеты, что делает их крайне разрушительным оружием.

M864 — это достаточно крупные снаряды калибра 155 мм. Они содержат 72 суббоеприпаса. Кассета разваливается, и эти снаряды разлетаются, накрывая территорию не менее футбольного поля. Поэтому говорить, что это опасное оружие, — ничего не сказать. Почему ВСУ применили эти боеприпасы сейчас? Им нужны были носители, которые способны довезти эти снаряды. То есть требовались беспилотники, на которые можно было бы прикрепить такой боеприпас, чтобы он сработал в условленном месте, — пояснил Кнутов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые применили кассетные артиллерийские снаряды на дальних беспилотниках в ходе атак на Ленинградскую область. По его данным, в составе боевых частей использовались комплектующие из США. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Регионы
Ленинградская область
ВСУ
БПЛА
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.