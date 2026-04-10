10 апреля 2026 в 13:20

В Кремле ответили насчет действий Британии из-за подлодок России

Песков переадресовал вопрос о действиях Британии из-за подлодок РФ в Минобороны

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос, связанный с заявлением Великобритании об использовании военных кораблей в ответ на действия российских подлодок. Представитель Кремля при этом подчеркнул, что ВМФ РФ выполнял и будет выполнять возложенные на него задачи в мировом океане, передает РИА Новости.

Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство. Наш подводный флот выполняет свои функции в мировом океане. Это было всегда, есть и будет. Но что касается деталей, то это нужно обращаться в министерство обороны, — подчеркнул Песков.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что Россия отвергла утверждения министра обороны Великобритании Джона Хили о том, что российские подводные лодки угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане. Дипломатическое представительство подчеркнуло, что Москва не использует в этом вопросе агрессивную риторику.

До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин резко осудил возможные действия Британии по задержанию российских судов в своих территориальных водах. Дипломат назвал такие планы, озвученные на уровне правительства, очередным враждебным шагом в отношении Москвы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам сообщили о возможном сокращении сумм в платежках за свет и мусор
«Антивоенный комитет России» внесли в список террористических организаций
Зеленский ввел санкции против Швыдкого и участников Венецианской биеннале
Ребенок-инвалид умер после «лечебного» питания под Екатеринбургом
Автоэксперт оценил, как повлияет на получение прав новый рейтинг автошкол
«Невозможно уничтожить»: в Иране обратились к врагам после ударов по вузам
Климатолог предрек погодные аномалии этим летом
Scally Milano сбежал с концерта в Ташкенте без объяснений
Останина ответила на слова экс-главы Пушкинского музея о зумерах
Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников
Останина обозначила связь между подростковой преступностью и миграцией
В ГД объяснили смысл закона об ограничении освещения нападений на школы
Эмиссар Хаменеи высказался о ведении платы за проход через Ормузский пролив
«Тупиковый путь»: Останина о снижении возраста уголовной ответственности
Сеть магазинов «Строительный двор» закрыла четверть торговых точек
Звезда «Реальных пацанов» намерен пойти в политику
Легкий самолет ВВС Франции потерпел крушение
Стало известно, почему собаки так любят лежать на вещах хозяев
«Старается жить жизнь»: Чекалин рассказал о состоянии Лерчек
Ученый рассказал о достижениях российской космической отрасли
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

