В Кремле ответили насчет действий Британии из-за подлодок России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос, связанный с заявлением Великобритании об использовании военных кораблей в ответ на действия российских подлодок. Представитель Кремля при этом подчеркнул, что ВМФ РФ выполнял и будет выполнять возложенные на него задачи в мировом океане, передает РИА Новости.

Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство. Наш подводный флот выполняет свои функции в мировом океане. Это было всегда, есть и будет. Но что касается деталей, то это нужно обращаться в министерство обороны, — подчеркнул Песков.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что Россия отвергла утверждения министра обороны Великобритании Джона Хили о том, что российские подводные лодки угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане. Дипломатическое представительство подчеркнуло, что Москва не использует в этом вопросе агрессивную риторику.

До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин резко осудил возможные действия Британии по задержанию российских судов в своих территориальных водах. Дипломат назвал такие планы, озвученные на уровне правительства, очередным враждебным шагом в отношении Москвы.