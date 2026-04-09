РФ отвергла обвинения Британии в «угрозах» со стороны российских подлодок Посольство в Лондоне: Россия не угрожает подводной инфраструктуре Великобритании

Россия отвергла утверждения министра обороны Великобритании Джона Хили о том, что российские подводные лодки угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане, сообщили в посольстве РФ. Дипломатическое представительство подчеркнуло, что Москва не использует в этом вопросе агрессивную риторику, передает ТАСС.

Россия не угрожает подводной инфраструктуре, действительно имеющей критически важное значение для Великобритании. Мы не используем в этом вопросе агрессивную риторику, — сказали в диппредставительстве.

В посольстве указали, что Соединенное Королевство недавно, наоборот, отметилось крайне агрессивными заявлениями и угрозами в адрес торгового флота, который действует в интересах российских компаний и партнеров РФ. Дипломаты предупредили, что если эти угрозы воплотятся в реальные действия, то возникнут последствия.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин резко осудил возможные действия Великобритании по задержанию российских судов в своих территориальных водах. Дипломат назвал такие планы, озвученные на уровне британского правительства, очередным враждебным шагом в отношении России, подчеркнув их полную неприемлемость для Москвы.