Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 19:23

РФ отвергла обвинения Британии в «угрозах» со стороны российских подлодок

Посольство в Лондоне: Россия не угрожает подводной инфраструктуре Великобритании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия отвергла утверждения министра обороны Великобритании Джона Хили о том, что российские подводные лодки угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане, сообщили в посольстве РФ. Дипломатическое представительство подчеркнуло, что Москва не использует в этом вопросе агрессивную риторику, передает ТАСС.

Россия не угрожает подводной инфраструктуре, действительно имеющей критически важное значение для Великобритании. Мы не используем в этом вопросе агрессивную риторику, — сказали в диппредставительстве.

В посольстве указали, что Соединенное Королевство недавно, наоборот, отметилось крайне агрессивными заявлениями и угрозами в адрес торгового флота, который действует в интересах российских компаний и партнеров РФ. Дипломаты предупредили, что если эти угрозы воплотятся в реальные действия, то возникнут последствия.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин резко осудил возможные действия Великобритании по задержанию российских судов в своих территориальных водах. Дипломат назвал такие планы, озвученные на уровне британского правительства, очередным враждебным шагом в отношении России, подчеркнув их полную неприемлемость для Москвы.

Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.