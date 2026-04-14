В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке Песков: Дмитриев налаживает отношения с США, а не занимается Украиной

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отвечает за экономическое сотрудничество с США, а не за налаживание переговорного процесса по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал поездку Дмитриева в Абу-Даби.

Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества, в том числе и по линии российско-американской группы, именно группы по экономическому сотрудничеству. Кирилл Дмитриев не занимается темой переговоров по Украине, — сказал Песков.

Ранее Дмитриев заявил, что очередь за российскими энергоресурсами в настоящее время очень велика. Так он отреагировал на решение правительства о введении временного запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний.

Прежде глава РФПИ выразил мнение, что отказ Европейского союза от российской энергетики влечет за собой трудные времена для Европы. По его словам, ЕС «принимает глупые идеологические решения».